Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger kimdir, nereli ve kaç yaşında? Metin Akdülger'in sevgilisi kim? Oynadığı dizi ve filmler

Metin Akdülger bu akşam Show Tv'de yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi, 3 çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travmanın ardından Adana'dan İstanbul'a gelişini ve yaşananları anlatacak. Aile olabilmenin, geçmişte yaşanan ve omuzda ağırlık yapan yüklere karşın özgürleşebilmeyi karakterleri üzerinden anlatacak olan Sandık Kokusu dizisinde Metin Akdülger; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Necip Memili ile başrolleri paylaşıyor. İşte Metin Akdülger hakkında merak edilenler...

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger 10 Nisan 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kısa filmler çekmiş ve amatör tiyatro oyunlarında yer almıştır. Başarılı oyuncu, üniversite eğitimi için İstanbul’a taşınmıştır. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 3. Sınıf öğrencisiyken okulunda oyunculuk eğitimi veren Yıldız Kenter ile tanışmıştır. Kendisinden dersler almış ve bir dönem asistanlığını yapmıştır. 2012 yılında Craft Tiyatro ekibine katılmıştır.

Profesyonel tiyatro eğitimine Kaset oyunundaki rolüyle başlamıştır. 2013’te ise televizyon sektörüne Medcezir dizisiyle girmiştir. Aynı yıl, Bensiz isimli sinema filminde başrol oyunculuğunu oynamıştır. 2014’te Didaskali Tiyatro’da Maşenka isimli oyunu hazırlamıştır. 2015’te Analar ve Anneler, 2016’da Kahramanlar Hep Erkek, Muhteşem Yüzyıl Kösem, 2017’de Baldan Karanlık, Kırık Kalpler Bankası projelerinde yer almıştır. 2018’de Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde ödüle layık görülmüştür. Aynı yıl Cannes Fil Festivali’nde En Sevdiğim Kumaş filminde de rol almıştır. Sonrasında sırasıyla Şahsiyet ve Atiye isimli internet dizilerinde de oyunculuk yapmıştır.

SANDIK KOKUSU'NUN ATİLLA'SI METİN AKDÜLGER'İN SEVGİLİSİ VAR MI?

Metin Akdülger ile Cansu Akın 2021 yılında sevgili oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında Metin Akdülger'in sevgilisi Cansu Akın'a aşkını haykırdığı paylaşım dikkat çekmişti.

METİN AKDÜLGER'İN OYNADIĞI DİZİLER

Sinema ve kısa filmler:

2013 The Mask

2014 Bensiz

2016 Tereddüt

2016 Farewellcome

2016 Yok, Sağ Ol

2017 Kırık Kalpler Bankası

2018 En Sevdiğim Kumaş

2019 The Ruse

2020 İnsanlar İkiye Ayrılır

Televizyon yapımları:

2013-2015 Medcezir

2015 Analar ve Anneler

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2023- Sandık Kokusu

İnternet dizi ve filmleri:

2018 Şahsiyet

2019-2021 Atiye

2020 Yarına Tek Bilet

2021 Kulüp

2022 Dünyayla Benim Aramda





