Sandıkçı sosyal yardımları denetledi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları bizzat kendisi denetleyerek, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve onların mağdur olmaması için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün çalışmalarını yerini takip etti.

Yaşanan salgının da etkisiyle farklı mağduriyetlerinde oluştuğunu ifade eden Sandıkçı, “Belediyemiz, göreve geldiğimiz günden itibaren her gün sıcak yemek başta olmak üzere çeşitli acil ihtiyaçlar için her zaman vatandaşımızın yanında. Bu hizmeti tek bir gün bile aksatmadan yürütmek için gayret sarf ediyoruz. Salgın nedeniyle zor durumda kalan herkesin elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Bütün bunları ise çok ince eleyerek yapıyoruz. Gerçekten sıkıntısı olan hiçbir Canikli vatandaşımız yalnız kalsın istemiyoruz. Yalnız hissetmesin istiyoruz. Zor günleri birlikte aşmanın gururunu hep beraber yaşayalım istiyoruz” diye konuştu.

Doğru adres doğru yöntem

Türk milletinin en önemli özelliklerinden birinin de zor durumda olana yardım elini uzatması olduğu söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediyemiz de bu konuda çok titiz davranıyor. Gerçekten ihtiyacı olan herkesi bulmak ve gelen başvuruları ciddiyetle ama kimseyi incitmeyecek şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman duyuru yapıyoruz. İhtiyaç sahibi tanıdıklarınız, komşularınız varda bize derhal bildirin diye. İlçemizde yatağa kimse karnı aç girsin, hiçbir çocuğumuz böyle ağır bir travmayı yaşamasın istiyoruz. İşte bu yüzden her yardım, her ihtiyaç sahibine ulaşmak ve yardımları en doğru yöntemler ile ulaştırmak bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.