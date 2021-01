Sandıkçı’dan saha ekibine teşekkür

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, karla mücadele başta olmak üzere sahada görev yapan çalışanlar ile bir araya gelerek yapılan mücadeleden dolayı ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Belediye olarak yapılan bütün mücadelenin Canikli vatandaşların mutlu ve huzurlu olması için ortaya konduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sizlere teşekkür ediyorum. Gerek karla mücadele ve gerekse sahada yürüttüğümüz bütün hizmetlerde ilçemize yakışır bir çalışmayı hep birlikte yürütüyoruz. Vatandaşlarımız yapılan bu mücadeleyi görüyor. Her gün daha ileriye giden, her gün daha huzurlu bir kent dokusu oluşması için gece gündüz çalışmalarımız devam edecek. Bize düşen her zaman daha çok çalışmak. Bize düşen her zaman daha çok mücadele etmek. Bize düşen her zaman ve her şartta ilçe halkımızın yanında olmaktır” diye konuştu.

“Bizim gücümüz çok çalışmak”

Canik ilçesini her alanda geliştirecek ve daha ileriye götürecek birçok proje ve hizmete imza attıklarını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belki her şeyin bir çaresi var ama boşa giden zamanın telafisi yoktur. Her alanda vatandaşına üstün hizmet anlayışını hakim kılmış bir belediye olmak için uğraşıyoruz. Bütün projelerimizin merkezinde bu var. İnsanı mutlu, huzurlu bir ilçe olmak en büyük hedeftir. İşte bu hedefe bu anlayış ile birlikte ilerlemekten gurur duyuyorum. Bugüne kadar yaptığını ve bundan sonra göstereceğiniz emek için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.