YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Sandıkçı’dan saha ekibine teşekkür

Sandıkçı’dan saha ekibine teşekkür

21.01.2021 16:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sandıkçı’dan saha ekibine teşekkür

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, karla mücadele başta olmak üzere sahada görev yapan çalışanlar ile bir araya gelerek yapılan mücadeleden dolayı ekip arkadaşlarına teşekkür etti.Belediye olarak yapılan bütün mücadelenin Canikli vatandaşların mutlu ve huzurlu olması için ortaya konduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sizlere teşekkür ediyorum.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, karla mücadele başta olmak üzere sahada görev yapan çalışanlar ile bir araya gelerek yapılan mücadeleden dolayı ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
Belediye olarak yapılan bütün mücadelenin Canikli vatandaşların mutlu ve huzurlu olması için ortaya konduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sizlere teşekkür ediyorum. Gerek karla mücadele ve gerekse sahada yürüttüğümüz bütün hizmetlerde ilçemize yakışır bir çalışmayı hep birlikte yürütüyoruz. Vatandaşlarımız yapılan bu mücadeleyi görüyor. Her gün daha ileriye giden, her gün daha huzurlu bir kent dokusu oluşması için gece gündüz çalışmalarımız devam edecek. Bize düşen her zaman daha çok çalışmak. Bize düşen her zaman daha çok mücadele etmek. Bize düşen her zaman ve her şartta ilçe halkımızın yanında olmaktır” diye konuştu.

“Bizim gücümüz çok çalışmak”
Canik ilçesini her alanda geliştirecek ve daha ileriye götürecek birçok proje ve hizmete imza attıklarını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belki her şeyin bir çaresi var ama boşa giden zamanın telafisi yoktur. Her alanda vatandaşına üstün hizmet anlayışını hakim kılmış bir belediye olmak için uğraşıyoruz. Bütün projelerimizin merkezinde bu var. İnsanı mutlu, huzurlu bir ilçe olmak en büyük hedeftir. İşte bu hedefe bu anlayış ile birlikte ilerlemekten gurur duyuyorum. Bugüne kadar yaptığını ve bundan sonra göstereceğiniz emek için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sandıkçı’dan saha ekibine teşekkür

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:48
Öğle
12:51
İkindi
15:21
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Benek Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Erden Eczanesi
Atakum
Meltem Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Bafra’da zeytincilik ve cevizcilik yaygınlaşıyor

Bafra’da zeytincilik ve cevizcilik yaygınlaşıyor

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı

OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı

OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı

OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı

OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı

OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.