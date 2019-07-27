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Şanlıurfa'da 6 ayda 378 çocuk istismara uğradı

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HABER  | 27.07.2019 01:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Esra Yurum Aktaş, 2019'un ilk 6 ayında 12 ila 16 yaş aralığındaki 378 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.

Şanlıurfa'da 6 ayda 378 çocuk istismara uğradı

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Esra Yurum Aktaş, pedofili ve enseste maruz kalan, çocuk yaşta evlendirilen ve cinsel istismara uğrayan çocukların istatistik bilgilerini paylaştı. Şanlıurfa ve ilçelerinde 2019 yılının ilk 6 ayında 287'si kız çocuğu, 91'i erkek çocuğu toplam 378 çocuğun, cinsel istismara maruz bırakıldığının resmi kayıtlara geçtiğinin altını çizen Yurum, bu çocuklardan 21'inin ise istismar sonucu hamile kaldığı söyledi. Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaş ortalamasının 12 ila 16 yaş aralığı olduğu, faillerin yaş ortalamasının ise 27- 28 olduğu belirten Avukat Esra Yurum Aktaş'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Barosu ve Çocuk Komisyonu olarak pedofili ve enseste maruz kalan, çocuk yaşta evlendirilen ve cinsel istismara uğrayan çocuklarla yakından ilgileniyoruz. Çocuklara verilmesi gereken cinsel eşitliği eğitimi, hem de haklarını hatırlatan sokakta, evde aile içinde okulda davranmaları gereken haklarını hatırlatan toplantılar yapıyoruz. 378 çocuk ilk 6 ayda cinsel istismara maruz kalmış. Bu tür vakalar sadece Güneydoğu için değil batı illerinde metropol şehirlerde bu olay daha fazla görünüyor. Bu durum bölgede biraz daha karanlık sayı olarak kalıyor. Çünkü toplumsal çevre, ailesel yapı itibarıyla daha çok ortaya çıkmıyor. 378 çocuktan 287’si kız çocuğu diğer kalan 91 erkek çocuğu cinsel istismara maruz kalıyor. Bu bölgelerde bilindiği gibi erken yaşta evliliklerde çok fazla miktarda görülmektedir. Yine buna paralel olarak geçici koruma altındaki Suriyelilerin buraya göç etmesiyle beraber, bu durum daha çok istismara açık bir duruma geldi. Çocuk yaşta evlilikler daha fazla arttı."

21 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMAR SONUCU HAMİLE KALDI

Şanlıurfa’da meydana gelen cinsel istismar vakalarının yüzde 70’i Akçakale, Harran ve Ceylanpınar'da gerçekleşti. Yüzde 20’si Haliliye, Eyyubiye ve Karaköprü gibi merkez ilçelerde yaşanırken, geriye kalan yüzde 10’luk kısım ise Siverek, Birecik, Viranşehir, Halfeti, Hilvan, Bozova ve Suruç ilçelerinde yaşandığı kaydedildi.

Vakalarda 21 çocuğun maruz kaldığı cinsel istismardan kaynaklı hamile kaldığı ve bunların hepsinin doğum yaptığı belirtildi.

21'İ ENSEST

Doğum yapan çocukların devlet korumasına alındığı belirtilirken, 378 vakadan 21'inin ise ensest olduğu öğrenildi.

72 ÇOCUK KENDİSİNDEN YAŞÇA BÜYÜK KİŞİLERLE EVLENDİRİLDİ

Yaklaşık 600 bin Suriyeli'nin Şanlıurfa ve ilçelerinde sığınmasıyla birlikte kuma ve çocuk yaşta evlendirme vakaları yaşanırken 2019 yılının ilk 6 ayında 72 çocuk, kendisinden yaşca büyük kişiyle evlenmek zorunda bırakıldığı öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Çocuk istismarı

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