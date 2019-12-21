Şanlıurfa’da Uygur Türkleri'ne destek eyleminde kartondan yapılan Çin Seddi'ni yıktılar

Şanlıurfa'da Balıklıgöl Dergah Camisi önünde öğle saatlerinde toplanan grup, Çin’in Uygurlara yönelik politikalarını protesto etti.

Grup adına konuşan Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Behçet Atilla, "Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir. Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamaları tüm dünyaya yüksek sesle duyurulmalıdır" dedi.

KARTONDAN ÇİN SEDDİ DEVRİLDİ

Açıklamanın ardından toplanan kalabalık, önlerinde Çin Seddi'ni sembolize eden karton kutuları tekbir getirip, tekmeleyerek devirdi. Grup, açıklamanın ardından, eylemi sonlandırdı.

(DHA)



