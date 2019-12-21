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Şanlıurfa’da Uygur Türkleri'ne destek eyleminde kartondan yapılan Çin Seddi'ni yıktılar

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne yapılan baskılar nedeniyle Çin'e tepki gösterdi. Tekbirler eşliğinde eylem gerçekleştiren grup, kartondan yapılan Çin Seddi'ni tekmeleyerek yıktı.

Şanlıurfa'da Balıklıgöl Dergah Camisi önünde öğle saatlerinde toplanan grup, Çin’in Uygurlara yönelik politikalarını protesto etti.

Grup adına konuşan Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Behçet Atilla, "Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir. Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamaları tüm dünyaya yüksek sesle duyurulmalıdır" dedi.

KARTONDAN ÇİN SEDDİ DEVRİLDİ

Açıklamanın ardından toplanan kalabalık, önlerinde Çin Seddi'ni sembolize eden karton kutuları tekbir getirip, tekmeleyerek devirdi. Grup, açıklamanın ardından, eylemi sonlandırdı.

(DHA)


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Şanlıurfa çin protesto Uygur Türkleri Çin Seddi kartondan Çin Seddi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Utanç verici bir durum!
Nerede çin seddine dalan Türkler, nerede sizin gibi karton bükücüler. İçinizde hiç mi aklı başında biri yok. Peh!
1 tane akıllı yokmu orda demiyormu arkadaş biz ne yapıyoruz
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