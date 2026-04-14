Şanlıurfa'daki saldırı sonrası Eğitim-Bir-Sen'den karar! 15 Nisan'da ülke genelinde iş bırakılacak

Olay, sabah saatlerinde Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Ömer Ket isimli eski bir öğrenci, pompalı tüfekle girdiği okulda silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen, kantin görevlisi ve polisin bulunduğu toplam 16 kişi yaralandı.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Eğitim-Bir-Sen olarak Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek, eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkati çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle yapılmasını haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün, Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız. Eş zamanlı olarak diğer illerde basın açıklamaları ile şiddeti protesto edeceğiz” denildi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA