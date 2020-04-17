Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te koronavirüs önlemleri

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların evlerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Metin Sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada aktif olarak çalıştığını belirtti.

Talepler doğrultusunda ekip sayısının artırıldığını dile getiren Sürücü, "Şu anda 57 Vefa Sosyal Destek Grubu personeliyle vatandaşlara hizmet veriyoruz. Sahada aktif olarak çalışan arkadaşlarımız özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın günlük olarak gıda temini ve temizlik işlerinin yanı sıra maaş teslimini de yerine getiriyor. Şu an aşevimizde 135 ailemize her gün 3 çeşit sıcak yemek gönderiyoruz." dedi.

Sürücü, yemekle birlikte dağıtılan ekmeklerin ise cezaevindeki fırından temin edildiğini söyledi.

Suruç Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları ile gençlik liderleri, sağlık personeli ve kamu çalışanları için yüz koruyucu maske üretimine başladı.