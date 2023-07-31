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Şanlıurfa merkezli 3 ildeki fuhuş ve şantaj operasyonunda yakalanan 11 zanlı adliyede

31.07.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa merkezli 3 ildeki operasyonda, sosyal medya üzerinden fuhuş vaadiyle kandırdıkları kişilerden tehdit ve şantajla para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa, Konya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte sosyal medya hesapları üzerinden kandırdıkları kişileri günübirlik evlere yönlendirip görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ve silah zoruyla tehdit edip para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında kadınların da olduğu 11 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, sahte sosyal medya hesapları üzerinden fuhuş vaadiyle kandırdıkları kişileri günübirlik evlere yönlendirip görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ve silah zoruyla tehdit edip bu yöntemle 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 16 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Şantaj Şanlıurfa fuhuş operasyon

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