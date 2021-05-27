YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

27.05.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,60 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg7,607,60ArpaKg2,402,54BuğdayKg1,522,71MısırKg2,182,50Ham pamuk yağıKg7,357,35SütKg3,004,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bursa'da hayatını kaybeden Siverek Kaymakamı Ongu için gıyabi cenaze namazıBursa'da hayatını kaybeden Siverek Kaymakamı Ongu için gıyabi cenaze namazı
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Mayıs Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:02
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:42
Yatsı
21:16

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Perşembe

Gül Eczanesi
Haliliye
Nimetoğlu Eczanesi
Haliliye
Sebat Eczanesi
Haliliye
Alagöz Eczanesi
Eyyubiye
Edanur Eczanesi
Karakopru
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Ağrı'da hayvanlarını otlatırken kaybolan çobanın cesedi sulama göletinde bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Balıkesir'de Havran Belediyesi 3 bin 780 güneş panelinden elektrik üretmeye başladı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Hakkari merkezli 9 ilde "ehliyet sınavı" operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.