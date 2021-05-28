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Şanlıurfa Ticaret Borsası

28.05.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 13-17,70 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 13-17,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg7,327,34ArpaKg2,542,54BuğdayKg2,212,70ÇigitKg2,052,05Preseli pamukKg13,0017,70

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