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Şanlıurfa Ticaret Borsası

07.07.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 18,65-19 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 18,65-19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg6,95
8,36ArpaKg2,60
2,76BuğdayKg1,51
3,05MısırKg2,38
2,38Preseli pamukKg18,65
19,00SakatatKg48,00
48,00Yağlık çiğitKg1,70
1,70Sade yağKg80,00
80,00

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