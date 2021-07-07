Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 18,65-19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg6,95

8,36ArpaKg2,60

2,76BuğdayKg1,51

3,05MısırKg2,38

2,38Preseli pamukKg18,65

19,00SakatatKg48,00

48,00Yağlık çiğitKg1,70

1,70Sade yağKg80,00

80,00



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