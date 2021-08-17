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Şanlıurfa Ticaret Borsası

17.08.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı mercimeğin kilogramı 8,90 ila 8,97 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 8,90 ila 8,97 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg8,908,97
BuğdayKg3,043,50
ArpaKg2,902,95
Yağlık çiğitKg2,312,31
MısırKg2,202,20
NohutKg6,137,40

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