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Şanlıurfa Ticaret Borsası

26.08.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 15,05 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg8,059,50BuğdayKg2,603,43ArpaKg1,201,20MısırKg2,202,53Preseli pamukKg15,0515,05

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