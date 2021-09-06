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Şanlıurfa Ticaret Borsası

06.09.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 22,22 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 22,22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)ArpaKg1,98
1,98BuğdayKg2,25
3,20Preseli pamukKg22,22
22,22MısırKg1,97
2,60

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