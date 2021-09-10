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Şanlıurfa Ticaret Borsası

10.09.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antep fıstığının kilogramı 45,93-46,24 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında Antep fıstığının kilogramı 45,93-46,24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg9,12
9,12BuğdayKg2,72
3,50Antep fıstığıKg45,93
46,24Pamuk yağıKg10,00
10,00Preseli pamukKg19,50
19,50

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