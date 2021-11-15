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Şanlıurfa Ticaret Borsası

15.11.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 26,97 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 26,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg8,10
9,60BuğdayKg3,00
3,71ArpaKg2.80
2,80MısırKg2,25
2,85Kütlü pamukKg7,80
14,50NohutKg5,00
5,00Preseli pamukKg26,97
26,97

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