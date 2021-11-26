Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 25,70 ila 31,50 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

5,00MısırKg2,13

3,19BuğdayKg3,00

5,50Ham pamuk yağıKg11,80

12,30Kütlü pamukKg9,00

13,90Yağlık çiğitKg2,65

3,00Preseli pamukKg25,70

31,50



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