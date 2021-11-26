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Şanlıurfa Ticaret Borsası

26.11.2021 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 25,70-31,50 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 25,70 ila 31,50 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00
5,00MısırKg2,13
3,19BuğdayKg3,00
5,50Ham pamuk yağıKg11,80
12,30Kütlü pamukKg9,00
13,90Yağlık çiğitKg2,65
3,00Preseli pamukKg25,70
31,50

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