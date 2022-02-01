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Şanlıurfa Ticaret Borsası

01.02.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 35-38,50 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 35-38,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00
14,35NohutKg5,00
5,00ArpaKg1,75
1,75BuğdayKg2,25
3,00MısırKg2,98
3,60Kütlü pamukKg11,00
15,50Preseli pamukKg35,00
38,50Yağlık çiğitKg2,80
3,17

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