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Şanlıurfa Ticaret Borsası

10.02.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 32,80-40 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)ArpaKg1,75
1,77BuğdayKg2,25
5,22MısırKg2,42
3,60Kütlü pamukKg15,00
17,00Preseli pamukKg32,80
40,00Yağlık çiğitKg3,75
3,75Ham pamuk yağıKg16,00
16,00

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