Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 36 ila 48,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

14,82ArpaKg1,75

3,95BuğdayKg2,25

5,25MısırKg2,46

4,09Kütlü pamukKg8,50

28,00Preseli pamukKg36,00

48,50Yağlık çiğitKg2,40

4,35



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