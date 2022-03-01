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Şanlıurfa Ticaret Borsası

01.03.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı 36-48,50 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 36 ila 48,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00
14,82ArpaKg1,75
3,95BuğdayKg2,25
5,25MısırKg2,46
4,09Kütlü pamukKg8,50
28,00Preseli pamukKg36,00
48,50Yağlık çiğitKg2,40
4,35

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