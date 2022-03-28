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Şanlıurfa Ticaret Borsası

28.03.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütlü pamuğun kilogramı 10,80-36 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 10,80 ila 36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı mercimekKg14,5014,50MısırKg4,664,85BuğdayKg5,607,90ArpaKg3,003,00Kütlü pamukKg10,8036,00Preseli pamukKg25,1047,25Yağlık çiğitKg3,864,67

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