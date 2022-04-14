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Şanlıurfa Ticaret Borsası

14.04.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)ArpaKg4,92
4,92BuğdayKg2,30
6,97MısırKg5,07
5,07Kütlü pamukKg17,00
17,00Yağlık çiğitKg2,00
3,73

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