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Şanlıurfa Ticaret Borsası

20.04.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)
FasulyeKg5,10
5,10
NohutKg16,40
16,50
BuğdayKg2,63
2,66
MısırKg5,70
5,70
Kütlü pamukKg20,00
20,00
Preseli pamukKg40,00
50,20

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Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 20 Nisan Çarşamba

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