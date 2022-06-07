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Şanlıurfa Ticaret Borsası

07.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 69 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg6,806,90Yağlık çiğitKg4,504,50BuğdayKg5,507,49MısırKg6,188,50Kırmızı mercimekKg7,017,01Preseli pamukKg36,2569,00

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