Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 69 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)ArpaKg6,806,90Yağlık çiğitKg4,504,50BuğdayKg5,507,49MısırKg6,188,50Kırmızı mercimekKg7,017,01Preseli pamukKg36,2569,00



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz