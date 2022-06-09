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Şanlıurfa Ticaret Borsası

09.06.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 69,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,13
14,75BuğdayKg6,85
8,00MısırKg5,00
5,24Yağlık çiğitKg3,50
3,50Ham pamuk yağıKg25,00
25,00Preseli pamukKg54,85
69,75

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