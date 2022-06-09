Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 69,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,13

14,75BuğdayKg6,85

8,00MısırKg5,00

5,24Yağlık çiğitKg3,50

3,50Ham pamuk yağıKg25,00

25,00Preseli pamukKg54,85

69,75



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