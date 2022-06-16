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Şanlıurfa Ticaret Borsası

16.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 56,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg13,26
15,20ArpaKg2,25
2,25BuğdayKg3,30
8,20MısırKg6,00
6,25Preseli pamukKg56,50
56,50

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