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Şanlıurfa Ticaret Borsası

30.06.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 14,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg12,49
14,45NohutKg16,60
16,60BuğdayKg2,50
8,45MısırKg6,05
6,50

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