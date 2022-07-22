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Şanlıurfa Ticaret Borsası

22.07.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)Dana karkasKg100,00
100,00Yağlık çiğitKg3,00
3,00BuğdayKg7,80
8,44Preseli pamukKg51,00
51,00MısırKg5,00
6,35

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