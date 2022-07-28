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Şanlıurfa Ticaret Borsası

28.07.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Preseli pamuğun kilogramı en yüksek 51,25 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en düşük 48 lira, en yüksek 51,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)ArpaKg6,72
6,83BuğdayKg7,40
8,35Preseli pamukKg48,00
51,25Büyükbaş hayvan derisiKg15,00
15,00Kırmızı kabuklu mercimekKg14,00
15,10

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