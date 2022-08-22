YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

22.08.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 48,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)ArpaKg4,50
7,00BuğdayKg5,48
8,85Preseli pamukKg48,15
48,40ElmaKg1,00
1,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildiŞanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi
Kilis'te 2 kadın cesedi bulunduKilis'te 2 kadın cesedi bulundu
Civan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecekCivan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecek
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ürün

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:40
Öğle
12:33
İkindi
16:15
Akşam
19:16
Yatsı
20:37
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.