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Şanlıurfa Ticaret Borsası

25.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 49 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)BuğdayKg7,43
8,50MısırKg5,40
5,70Preseli pamukKg48,75
49,00

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Şanlıurfa ürün

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

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