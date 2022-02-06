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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

06.02.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Başören Mahallesi yakınlarında dün otomobillerine çarpan araçtan inen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Murat Yılmaz (52) ile İbrahim Kızılok'un (30) öldürülmesiyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Yaptıkları incelemede olayın Siverek ilçesinde 2017'de meydana gelen bir cinayetle bağlantılı olduğunu belirleyen ekipler, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi Siverek ilçesinde gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda, dün sürücüsü tespit edilemeyen 06 BD 0604 plakalı otomobil, 34 BKG 893 plakalı otomobile çarpmış, araçtan inen kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu otomobildeki Murat Yılmaz ile İbrahim Kızılok, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı silahlı saldırı

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