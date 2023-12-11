YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı

11.12.2023 11:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yüzde 86'sının yıkımı tamamlandı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte, merkez Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde çok sayıda binada hasarlar oluştu. Depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kentte deprem nedeniyle yıkılan bina sayısının diğer illere göre daha az olduğunu ancak ağır hasar alan ve yıkılması gereken yapı sayısının bir hayli yüksek olduğunu söyledi.

Kentte 8 bin 231 ağır hasarlı, 2 bin 809 orta hasarlı bağımsız bölümün bulunduğunu ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

"8 bin 231 yıkılması gereken yapının 402'si tescilli eser, kültür varlığı niteliğinde olduğu için bunlarla ilgili prosedür biraz daha uzun sürecek. Kültür Varlıkları Koruma Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda onlarla ilgili yıkım işlemlerini veya güçlendirme ve tadilat işlemlerini yürütüyoruz. Bunları düştüğümüz vakit 7 bin 829 yıkılması gereken konutun şu anda yüzde 86'sını yani 6 bin 736 binanın yıkımını gerçekleştirdik ve enkazını kaldırdık. Aslında iyi bir oran Şanlıurfa için. Yüzde 86 oranını yakalamış olmamız büyük bir titizlikle çalışmanın eseridir. Kaymakamlarımız, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımız bu konuda büyük bir gayret göstererek ilimizin tamamında kırsal dahil bu yüzde 86 oranını yakalamış olduk."

"GÜÇLENDİRME RUHSATI ALMAK DURUMUNDALAR"

Vali Şıldak, kentte orta hasarlı binaların tamamının, ağır hasarlılar gibi işlem göreceğini söyledi.

Vatandaşların orta hasarlı binaları güçlendirmek istemeleri halinde 29 Aralık'a kadar bağlı oldukları belediyeye başvuruda bulunmaları gerektiğini belirten Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"(Vatandaşlar) İlgili belediyeye başvuru yapmak suretiyle güçlendirme ruhsatı almak durumundadır. Belediyelerimiz, güçlendirme ruhsatlarını 5 Nisan'a kadar tamamlayacak. Bu tarihten sonra 1 yıl süre içerisinde vatandaşlarımızın güçlendirme işlemini yapması gerekiyor. Başvuru yapmayan veya ruhsat alamayanlar hak sahibi olacak. Yine onlar da TOKİ'den konut edindirme yardımından yararlanmış olacaklar. Ruhsattan itibaren 1 yıl içinde güçlendirme yapmayanların konutları ise ağır hasarlı kabul edilip yıkılacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evden giden engelli vatandaştan 2 gündür haber alınamıyorEvden giden engelli vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor
Uşak’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandıUşak’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandıBatman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Şanlıurfa yıkım

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 11 Aralık Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:23
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:36

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Pazartesi

Servet eczanesi
Haliliye
Güneydoğu eczanesi
Harran
Öznur eczanesi
Viransehir
Nehir eczanesi
Birecik
Özge eczanesi
Haliliye
İmamoğlu eczanesi
Suruc
Demirkol eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

Ömür boyu garantili! Stanley Yemek Kutusu'nda kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.