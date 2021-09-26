YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

26.09.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki köyün sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahla kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Uzunziyaret ve Gülpınar mahallelerinin sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda silahla yaralanan Mevlüt İ. ve Osman A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde ve hastanede önlem alan jandarma ekipleri kavgaya karışan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyorDoğu kışı, Antalya yazdan kalma günleri yaşıyor
Kafasını vurunca karar verdi! Karadeniz usulü çözümKafasını vurunca karar verdi! Karadeniz usulü çözüm
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şanlıurfa'da yabancı öğrencilerle buluştuKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şanlıurfa'da yabancı öğrencilerle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:09
Öğle
12:21
İkindi
15:45
Akşam
18:24
Yatsı
19:38

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazar

Cadde Eczanesi
Haliliye
Çare Eczanesi
Haliliye
Simya Eczanesi
Haliliye
Cemiloğlu Eczanesi
Eyyubiye
Güzelşehir Eczanesi
Karakopru
Seden Eczanesi
Karakopru
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.