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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu

12.08.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da baraj gölüne giren kadın boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na girdikten sonra kaybolan kadının cesedine ulaşıldı.

Mülkiye A. (23) serinlemek için Çatak Mahallesi yakınlarındaki baraj gölüne girdi.

Kadının bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Gölde yaklaşık bir saat arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri Mülkiye A'nın cesedine ulaştı.

Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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polis Şanlıurfa Bozova atatürk barajı boğulma

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