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Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü

05.09.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayın ardından kaçan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşini tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Büyükoba Mahallesinde yaşayan ve aralarında geçimsizlik olduğu iddia edilen Mahmut ve Arzı E. (33) çifti arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut E, tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cenazesini Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Şüpheli Mahmut E, mahalle yakınlarında bir tarlada jandarma ekiplerince yakalandı.

Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.

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cinayet Şanlıurfa Siverek

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