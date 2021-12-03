Şanlıurfa'da bir okula giren kişiler ile öğrenciler arasında kavga çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir okulun bahçesine giren kişiler ile öğrenciler arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bir okulun bahçesine giren grup ile bazı öğrenciler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin, kavgaya karışanları tespit etmek için başlattığı çalışma sürüyor.
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