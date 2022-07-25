Şanlıurfa'da çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup, Akabe Mahallesi'nde karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
2 kişinin yaralandığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Kavga anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların taş ve sopayla birbirini darp etmeye çalıştıkları görüldü.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz