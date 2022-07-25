Şanlıurfa'da çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup, Akabe Mahallesi'nde karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

2 kişinin yaralandığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kavga anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların taş ve sopayla birbirini darp etmeye çalıştıkları görüldü.

