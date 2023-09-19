YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da depremin izleri hızla siliniyor

Şanlıurfa'da depremin izleri hızla siliniyor

19.09.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da depremin izlerinin hızla silindiğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şıldak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kentte deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Depremin ardından kentte çok yönlü hizmetin planlı bir şekilde vatandaşa sunulmaya çalışıldığını aktaran Şıldak, hizmetlerin hızlandırılması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Hasar tespit, hak sahipliği süreçleri ve yıkım, enkaz kaldırma çalışmalarının son hız sürdüğünü belirten Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da depremin izlerini hızla siliyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte bütün birimlerimiz, kaymakamlıklarımız ve belediyelerimizin de desteğiyle bu çalışmaları hızla ilerletip en kısa zamanda sonlandırmak istiyoruz. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) başarısını toplumda artık kabul etmeyecek hiç kimse yoktur. Dolayısıyla iyiyi başarabilen uygulamalara imza atabilen bir yapımız oluşmuştur. Bununla iftihar ediyoruz ve artık doğal felaketler insanımıza zarar vermesin, binalarımız yıkılmasın, bir sel ve su baskını hadisesi yaşamayalım, şehirlerimiz buna göre tedbir almış olsun istiyoruz. Bütün bunları birlikte planlamak, yerel yönetimlerle birlikte hareket edip doğru tercihler ortaya koymak durumundayız. İnşallah bunları çok daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildiİzmir’de 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Der: "Çalmadık kapı bırakmamamız gerekiyor"Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Der: "Çalmadık kapı bırakmamamız gerekiyor"
117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
deprem Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Eylül Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:03
Öğle
12:24
İkindi
15:52
Akşam
18:35
Yatsı
19:50

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Salı

Elif eczanesi
Bozova
Gülsin eczanesi
Eyyubiye
Asli eczanesi
Haliliye
Derman eczanesi
Ceylanpinar
Merkez eczanesi
Haliliye
Nazim kankiliç eczanesi
Birecik
Emir eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.