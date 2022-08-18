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Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeş tahliye edildi

18.08.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeş tahliye edildi

Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan hasta yakını 3 kardeş tahliye edildi.

Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar M.D, M.D, H.D. katılırken mağdur Baraş ve avukatı Aycan Ceylan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanıklar savunmalarında doktor Baraş'a hakaret etmediklerini iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Tanıklar ise sanıkların doktor Baraş ile tartıştığını gördüklerini dile getirdi.

Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alan mahkeme, kaçma şüphelerinin de bulunmadığına hükmederek, tutuksuz yargılanmalarına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Doktor Baraş ise duruşma sonrası karara tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedilmiş, saldırının ardından gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanmıştı.

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