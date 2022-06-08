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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

08.06.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki iki katlı inşatta çalışan Abdullah Demirdil (39), elektrik teline temas edince akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Demirdil, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Demirdil, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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