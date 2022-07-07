Şanlıurfa'da ev yangınında 1 itfaiyeci yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangına müdahale esnasında kafasına demir düşen itfaiye eri yaralandı.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Apartmandaki 3 kişi dumandan etkilendi.

Müdahale esnasında bir itfaiye eri kafasına isabet eden demir parçası nedeniyle hafif yaralandı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. ​​​​​​​



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