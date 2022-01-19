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Şanlıurfa'da hava ulaşımına kar engeli

19.01.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY'nin İstanbul ve Ankara seferleri, GAP Havalimanı civarındaki hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Şanlıurfa'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

Geceden itibaren etkili olan kar, zaman zaman buzlanmaya ve görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.

Türk Hava Yollarının (THY) karşılıklı olarak gün içerisinde yapılması planlanan İstanbul ve Ankara seferleri, GAP Havaalanı civarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların da hava durumuna göre değerlendirileceği öğrenildi.

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