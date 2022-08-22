YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da iki hastaya kornea nakli yapıldı

Şanlıurfa'da iki hastaya kornea nakli yapıldı

22.08.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iki hastaya kornea nakli yapıldı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinde 96 ve 34 yaşındaki 2 kişiye kornea nakli yapıldı.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek tarafından gerçekleştirilen operasyonla Sultan Uçak (96) ve Hatice Kızılkan'ın (34) görmesi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ali Şimşek, hastalarının görmesini sağladıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Kornea naklinin korkulacak bir ameliyat olmadığını ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Gözün tamamının değiştiği algısı nedeniyle vatandaşların kornea nakli olmaktan korktuğunu, gözün tamamen değil sadece korneasının değiştiğini vurgulamak istiyorum. Hastaların ameliyat öncesi çok ciddi çekinceleri oluyor. Ameliyatın zor olmadığını söylemek istiyorum. Şanlıurfa'da daha önce kornea bankası olmadığı için hastalar farklı illere sevk edilmekteydi. Orta Doğu ve bölgemize hitap edebilecek bir kapasiteye sahip Şanlıurfa hak ettiği değer olan göz bankasıyla tanıştı. Hastalarımız, nakillerin ilimizde yapılmasından ve herhangi bir ücret ödemeden sağlıklarına kavuştuklarından dolayı mutlular."

HRÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek de göz bankası ve kornea servisinin açılmasıyla beraber vatandaşların hastaneye gelerek şifa bulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildiŞanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi
Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardındanAnkara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardından
Alanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıAlanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Harran Üniversitesi Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:40
Öğle
12:33
İkindi
16:15
Akşam
19:16
Yatsı
20:37
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.