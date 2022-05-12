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Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

12.05.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'da bir berber dükkanından televizyonun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bamyasuyu Mahallesi'ndeki Göbeklitepe İş Merkezi'ndeki bir berber dükkanına gece gelen 2 hırsız, iş yerinin camını kırarak içerideki televizyonu alıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 zanlının kimliklerini belirledi.

Ekipler, hırsızlıktan daha öncede kaydı bulunan A.D'yi Harran Kapı Caddesi'nde yakaladı. Kimliği tespit edilen diğer zanlının da yakalanması için çalışma devam ediyor.

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, zanlıların çevreyi kontrol ettikten sonra taş ile iş yerinin camını kırmaları ve bir süre sonra ellerindeki televizyonla bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

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