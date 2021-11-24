Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden 1'i öldü

Şanlıurfa'da mangal kömürüyle ısınmaya çalışırken karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten koca hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

Merkez Karaköprü ilçesinin kırsal İnanlı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet (65) ve Fidan Yıldırım'dan (63) haber alamayan komşuları girdikleri evde çifti hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ahmet Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde olan Fidan Yıldırım ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Yıldırım'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede çiftçin ısınmak için yaktıkları mangal kömüründen çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.



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