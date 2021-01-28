YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da "kasten öldürme" suçundan aranan kişi saklandığı evde yakalandı

Şanlıurfa'da "kasten öldürme" suçundan aranan kişi saklandığı evde yakalandı

28.01.2021 18:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da "kasten öldürme" suçundan aranan kişi saklandığı evde yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014'te Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde karıştığı olayda "kasten öldürme" suçundan aranan ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K'nin Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği bilgisine ulaştı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.K. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Ö.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
12:43
İkindi
15:28
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Ezgi Eczanesi
Haliliye
Gölpınar Eczanesi
Haliliye
Kara Eczanesi
Haliliye
Adar Eczanesi
Eyyubiye
Dilan Eczanesi
Karakopru
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Şanlıurfa’da enerji nakil hatları yer altına alındı

Şanlıurfa’da enerji nakil hatları yer altına alındı

Viranşehir ve Ceylanpınar kırsalında yol çalışması

Viranşehir ve Ceylanpınar kırsalında yol çalışması

Eyyübiye’de yaşam park çalışması

Eyyübiye’de yaşam park çalışması

Karaköprü’de öğrenciler için matematik kursu müjdesi

Karaköprü’de öğrenciler için matematik kursu müjdesi

Karaköprü’de öğrenciler için matematik kursu müjdesi

Karaköprü’de öğrenciler için matematik kursu müjdesi

Covid-19 hastası 79 gün sonra taburcu oldu

Covid-19 hastası 79 gün sonra taburcu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.