Şanlıurfa'da kırmızı mercimek üreticisi bu yıl beklediğini alamadı

EŞBER AYAYDIN - Türkiye'nin kırmızı mercimek üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa'da, ürünün gelişim sürecindeki bahar yağışlarının düşük olması, kuru tarım yapılan alanlarda verimi düşürdü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mart ve nisanda ürün için beklenen yağışın görülmemesi nedeniyle boy atamayan mercimekte kabuklar da dolamadı.

2019'da 1 milyon dekar alanda 91 bin ton mercimek hasat edilirken, 2020'de 750 bin dekar alandan 105 bin ton rekolte elde edildi. Kırmızı mercimeğin kentteki ekim alanları bu yıl genişleyerek 1 milyon 200 bin dekara ulaştı ancak kuraklık nedeniyle verim aynı oranda yükselemedi. Kırmızı mercimekte yıllık rekoltenin yaklaşık 110 bin ton olması bekleniyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, Türkiye'nin tarım alanları yönünden en zengin üçüncü kenti olan Şanlıurfa'da sulanan alanların yanında 6 milyon dekar da kuru tarımın yapıldığını söyledi.

Şanlıurfa'da 2019'dan bu yana yaklaşık 1 milyon dekar alanda kırmızı mercimek üretildiğini anlatan Öztürkmen, "Kuru tarımdaki mercimekten yağışların düşük olmasından kaynaklanan problemler nedeniyle oldukça düşük verim alındı. Çiftçimiz masraflarını kurtaramayacak düzeyde hasat yapıyor. Sulu da çok az bir kısım var, onlarda da dekara 120 ila 160 kilograma varan ortalamayla bir mercimek hasadı yapılıyor ama bu çok az." dedi.