Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Abdulmutalip Karaaslan'ın kullandığı 02 HP 460 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolu 10. kilometresi Üstüntaş Mahallesi yakınlarında yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı, 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada telef olan koyunlar nedeniyle aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Üstüntaş Mahalle Muhtarı Sait Ayata, kara yolunda bu tür kazaların sık sık yaşandığı ve önlem alınması gerektiğini söyledi.



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