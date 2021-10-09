Şanlıurfa'da "kripto para" operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kaçakçılık olayları ile mücadele" kapsamında ilçede bazı kişilerin yaşa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerce yapılan araştırma sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, kripto para üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.



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